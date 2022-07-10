Son dakika haber | Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor

10.07.2022 14:17
Son dakika haber | Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde oluşturduğu güvenlik sorunu nedeniyle Duhok'taki kamplarda kalan 25 bin öğrencinin ilçeye dönemediği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde oluşturduğu güvenlik sorunu nedeniyle Duhok'taki kamplarda kalan 25 bin öğrencinin ilçeye dönemediği belirtildi.

Duhok İl Eğitim Genel Müdürü Ömer Ali Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle Sincarlı öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Öğrencilerin sınav süreci gibi hassas ve önemli bir dönemden geçtiklerini belirten Taha, "Sincar ve çevresinde güvenlik sorunu (PKK) mevcut. Bu nedenle oralarda sınav gerçekleştirmek çok zor." dedi.

Taha, ilçedeki güvenlik sıkıntıları nedeniyle öğrencileri Duhok'a getirip, güvenli yerlerde sınava tabi tutmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Söz konusu yerlerde her yıl öğrenci sayısı artıyor. Bu sene de 667 öğrenci Duhok'ta sınava girecekti. 12. hazırlık sınıfı sınavları yaklaşık bir aydır sürüyor. Haftada iki sınav gerçekleşiyor. Bu nedenle bu öğrenciler Duhok şehir merkezinde tahsis ettiğimiz yerde konaklıyorlar.

Öte yandan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin onayıyla bu öğrenciler için yaklaşık 73 milyon dinar ayrıldı. Duhok sınırları içerisindeki kamplarda 25 bin öğrenci kalıyor, Sincar sınırları içerisinde bulunan okullara ise gidemiyor."

YORUMLAR
500
Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor Duhok'ta kurbanlık hayvan pazarı Duhok'ta kurbanlık hayvan pazarı
Kaynak: AA

Duhok, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:21:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement