Türkiye'deki ilk silahlı saldırıyı 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, o günden bu yana çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce masum insanı hedef alarak hafızalardan silinmeyen katliamlar yaptı.

Son yıllarda bölgede PKK'lı teröristlerin barınma alanlarını tek tek tespit eden güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınır dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurdu.

Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terör örgütüne nefes aldırmayan, sözde üst düzey sorumlularını etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, kandırılarak dağa kaçırılan teröristleri de ikna ederek örgütü bitme noktasına getirdi.

Yürütülen kararlı mücadelesi sayesinde çaresiz kalan PKK'lı teröristler, bölge halkı üzerinde baskı kurmak, sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak için masum insanları hedef almaya devam ediyor.

Evine ekmek götürmek isteyen işçileri katlettiler

Yıllardır gerçekleştirdikleri saldırılarla binlerce çocuğu yetim bırakan, annelerin evlat acısı yaşamasına neden olan teröristler, bu kez Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapımında çalışan işçilere saldırdı.

İlçenin Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen eli kanlı teröristler, tek dertleri evlerine ekmek götürmek olan 3 işçiyi katletti.

PKK'lı teröristler, 18 Haziran'da da Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışması sırasında yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında yola daha önceden yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmişti. Patlamada 4 işçi hayatını kaybetmişti.

Teröristlerce, 8 Haziran 2020'de Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 işçi şehit olmuş, 8 işçi yaralanmıştı.

Van'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce 14 Mayıs'ta uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, belediye çalışanı Yıldırım Demir ile araçtaki Kinyaz Karalıoğlu şehit olmuştu.

PKK'lı teröristler, 8 Nisan'da Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında, ormanlık alana giden sivil vatandaşlara da saldırmış, aracın geçişi esnasında, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 5 sivil şehit olmuştu.

12 Eylül 2019'da Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde de odun toplamaya giden köylüleri hedef alan eli kanlı teröristlerin saldırısı sonucu 7 sivil şehit olmuş, 10 kişi yaralanmıştı. Saldırıda şehit olan 7 kişinin 13 çocuğu yetim kalmıştı.

11 aylık Bedirhan bebek, annesi ile katledildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde 31 Temmuz 2018'de, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki anne ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit oldu.

PKK'nın sivillere yönelik hain saldırılarından bazıları

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın son yıllarda sivilleri hedef alan saldırılarından bazıları şöyle:

PKK'lı teröristler devlete karşı ilk silahlı saldırıyı 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de düzenledi.

Bir askerin şehit olduğu, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırının ardından terör örgütünün 22 Ocak 1987'de Şırnak'a bağlı Ortabağ köyünde düğün evine gerçekleştirdiği bombalı eylemde de 2'si çocuk, 4'ü kadın 8 kişi katledildi.

Eli kanlı örgüt, bir gün sonra ise Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gündükörte mezrasında 2'si bebek, 5'i çocuk 10 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı.

PKK'lı teröristlerin çocukları hedef aldığı bir diğer kanlı saldırı 7 Mart 1987'de düzenlendi. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol köyüne saldıran örgüt, 6'sı çocuk 8 kişiyi kurşuna dizerek katliamlarına devam etti.

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyüne baskın düzenleyen teröristler, 6'sı kadın 30 kişiyi katletti.

Hamile kadınlara, 3 günlük bebeklere dahi acımadılar

Korku salarak bölgede alan kapmaya çalışan örgüt, kendisine karşı duranları öldürmekten geri durmadı. 1987, PKK'nın katliamlarıyla anılan bir yıl olarak tarihe geçti. 8 Temmuz 1987'de Midyat'ın Haraberk mezrasına saldıran teröristler aynı aileden 7'si çocuk, 2'si kadın 9 kişiyi katletti.

Aynı saatlerde bir başka grup da Peçenek köyünü basarak, 16 kişiyi kurşuna dizdi. Şırnak'ın Çiftekavak mezrasını da basan PKK'lılar, 2'si hamile 5'i kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti. Bu olayın acısı tazeliğini korurken yine Şırnak'a saldıran teröristler, Çobandere mezrasında 10 Ekim'de çoğu yaşlı, kadın ve çocuk 13 kişiyi acımasızca öldürdü, 9 kişiyi yaraladı.

Örgüt 18 Ağustos 1987'de Eruh'u hedef seçerek, Milan mezrasında aralarında 3 ve 6 günlük bebeklerin de bulunduğu 25 sivili acımasızca öldürdü. Nusaybin'e bağlı Behmenin mezrasında 9 Mayıs 1987'de aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın 11 kişiyi öldüren PKK, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi.

PKK'lı teröristler, 28 Mart 1988'de Şırnak'ın Yağızoymak köyünde 9 çobanı boğarak katletti. Örgüt, öldürdüğü çobanların köy korucusu olduklarını iddia etti. Aynı yıl Dargeçit'e bağlı Sümer köyünü basan teröristler, bu sefer 3 öğretmeni katletti, birini yaraladı.

Katliamların doruk yaptığı yıllar: 1990'lar

Terör örgütü PKK, 1990 ve sonraki yıllarda da güvenlik gücü-sivil ayrımı yapmadan katliamlarına devam etti. 21 Mart 1990'da Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yol kesen teröristler, 9 mühendis ve 1 işçiyi kurşuna dizdi. Aynı yıl Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyündeki korucu evlerine saldıran teröristler, 12'si çocuk, 7'si kadın ve 4'ü korucu 27 kişiyi katletti.

Sivil katliamlarını metropollere de taşıyan örgüt, 25 Aralık 1991'de Bakırköy'deki Çetinkaya mağazasına molotofkokteyli attı. Çıkan yangında, 7'si kadın, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Tarihler 14 Temmuz 1991'i gösterdiğinde, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerinde köyleri basan PKK'lı teröristler, yine kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldürdü.

Mardin Midyat'ta 1991'de sivilleri taşıyan araçlara saldıran terör örgütü, 19 sivili hunharca katletti. Şırnak'a bağlı Dumanlı köyünü 23 Mayıs 1992'de basan PKK'lılar, 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi ağır yaraladı.

Bir köyde 30 kişi katledildi

PKK'lı teröristler yüz kişilik grupla 1 Ekim 1992'de Bitlis'e bağlı Cevizdalı köyünü bastı. Korucuların silahlarını bırakmalarını isteyen örgüt mensupları, karşılığında çocuk ve kadınlara zarar vermeyeceklerini köyün ileri gelenlerine iletti. Bunun üzerine köy korucuları silahlarını bıraktı ancak sözünde durmayan kanlı örgüt, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 30 kişiyi öldürdü.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde yine köy korucusu evini basan PKK'lılar, 10 kişiyi katletti. 22 Haziran 1992'deki saldırıda öldürülenlerin arasında bir aylık bebek de vardı.

Teröristler, 11 Haziran 1992'de Tatvan'da durdurdukları minibüsteki 13 kişiyi kurşuna dizdi. Din düşmanlığıyla bilinen örgüt, 27 Haziran 1992'de Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç köyü camisini bastı, 10 kişiyi öldürdü. Aynı yıl Diyarbakır'ın Hani ilçesini de kana bulayan örgüt, 4'ü çocuk, 4'ü kadın 12 kişiyi katletti, 3 kişiyi yaraladı.

Üniformasız 33 asker şehit edildi

Tarihler 24 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde katliam haberi bu kez Bingöl'den geldi. Bingöl-Elazığ kara yolunda yol kesen örgüt, usta birliklerine giden üniformasız askerlerin bulunduğu otobüsleri durdurdu ve 33 silahsız askeri şehit etti. Ülkeyi yasa boğan bu saldırı tazeliğini korurken, 30 Haziran 1993'te Mardin'e bağlı Hamzabey mezrasına saldıran teröristler, 7 sivili katletti.

Aradan geçen yıllara rağmen unutulması mümkün olmayan bir katliam haberi de 5 Temmuz 1993'te Erzincan Başbağlar köyünden geldi. Akşam saatlerinde köyü basan örgüt, 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi.

Aynı yıl katliamlarına devam eden kanlı örgüt, Van'a bağlı Sündüz Yaylası'nda 14'ü çocuk 24 kişiyi öldürdü. Siirt'e bağlı Derince köyünde de 20 kişiyi öldüren 7 kişiyi yaralayan PKK'lılar, Siirt'e bağlı köylere peş peşe yaptıkları baskınlarla 33 kişiyi katletti. Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık Gülcan bebek de vardı.

Bitlis'e bağlı Yolalan beldesinde 25 Ekim 1993'te kanlı yüzünü gösteren teröristler, 4 öğretmen ile 2 yaşındaki kız çocuğunu katletti.

Türkiye 1994 yılının ilk gününe, Elazığ ve Mardin'den gelen katliam haberleriyle uyandı. Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünü durduran PKK'lılar, 8 kişiyi kurşuna dizdi. Aynı gün Mardin'e bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran teröristler, 11'i çocuk 21 kişiyi katletti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne 1995'in ilk günü gelen teröristler, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 20 kişiyi katletti.

Öğretmenleri katlettiler

Tunceli'ye bağlı Darıkent beldesinde görevli 6 öğretmen, 11 Eylül 1994'te teröristler tarafından kurşuna dizildi.

Bu olaydan bir ay sonra Erzurum'un Katranlı ve Taşkesen köylerinde görev yapan 5 öğretmeni kaçıran PKK'lılar 4'ünü katletti.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Atabinen mezrasını 24 Temmuz 1995'te basan teröristler, köylülerin direnişiyle karşılaştı. Bunun üzerine evlere roketlerle saldıran teröristler, 7'si kadın ve çocuk, 12 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi yaraladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki maden ocağını 5 Eylül'de basan PKK'lılar, 9 madenciyi kurşuna dizdi, 1 madenci bu olaydan yaralı kurtuldu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyünü basan örgüt, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 20 kişiyi katletti.

2000'lere doğru şehir merkezleri hedefte

Kırsalda güvenlik güçleri karşısında ağır kayıplar veren kanlı örgüt, 2000'li yıllarda toplumda korku ve panik havası yaratmak için şehir merkezlerine yöneldi. Canlı bomba ve tuzaklarla bu kez şehir merkezlerindeki sivilleri hedef almaya başlayan örgüt, 9 Temmuz 1998'de İstanbul'un en kalabalık mekanlarından Mısır Çarşısı'na saldırdı. Patlamada 7 kişi öldü, 121 kişi yaralandı.

Ankara da terör örgütünün hedefleri arasına girdi. Anafartalar Çarşısı'na 22 Mayıs 2007'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de PKK'lıların bıraktığı 2 bombanın on dakika arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 154 kişi yaralandı.

Halkalı'da 22 Haziran 2010'da askeri servise bombalı saldırı düzenleyen teröristler, biri lise öğrencisi, 4'ü asker 5 kişinin yaşamına son verdi. 31 Ekim 2010'da Taksim Meydanı'nda çevik kuvvet noktasına düzenlenen canlı bomba saldırısında, 15'i polis, 17'si sivil 32 kişi yaralandı.

Teröristler, 20 Eylül 2011'de yine Ankara'yı kana buladı. Kızılay Kumrular Caddesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

İzmir Menemen'e bağlı Maltepe köyünde 3 köylüyü tarlalarında öldüren teröristler, olaydan 2 gün sonra Foça'da askeri servise bombalı saldırı düzenlendi. 7 Ağustos 2012'de düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, sivillerin de aralarında olduğu 25 kişi yaralandı.

Dershane önündeki bombalı saldırı unutulmadı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki dershanenin önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda 6'sı dershane öğrencisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardan silinmedi. 7 eve ateş düşüren hain saldırıda 73 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009'da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevlerin arasında kaldı. Genç kız yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari'de de 16 Eylül 2010'da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yolda teröristlerin döşediği mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt'un da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Sivillerin bulunduğu araçlara ateş açtılar

PKK'lı teröristler, 20 Eylül 2011'de 6 genç kızı hedef aldı. Zeynep Evin, arkadaşlarıyla otomobille gezerken teröristler araca ateş açtı. Otomobildeki genç kızlardan 4'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Batman'da 26 Eylül 2011'de terör örgütü mensupları bir aracı gasbetti. "Dur" ihtarına uymayan 3 terörist, polise ateş açtı. Rastgele ateş açarak kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları, hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca da ateş etti. Olayda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru ile kızı Sultan Doru yaşamını yitirdi. Talat ve Mizgin Doru'nun 4 kızı vardı ancak bir de erkek bebek istiyorlardı. Anne karnındaki erkek bebek, olay sonrasında sezaryenle kurtarıldı ancak hastanede 1 gün yaşayabildi. Baba Doru ile bir kızı da saldırıda ağır yaralandı.

Kurban eti dağıtan çocukları katlettiler

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında 2 polis memuru şehit düştü, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ve 139 polis yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Kurban Bayramı'nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü de bulunuyordu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015'te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi Fırat Simpil (13), terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bismil ilçesinde 28 Eylül 2015'te teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda roketatar mermisinin isabet ettiği evde bulunan 9 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması mensuplarınca poşet içinde bir evin damına bırakılan patlayıcının ellerinde infilak etmesi sonucu 2 çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Tahsin Uray (9) kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 1 polis memurunun şehit olduğu, biri 5 aylık bebek biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü saldırıda 39 kişi yaralandı.

Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanlarından oldu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da polis servis aracına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda anne, 2 kızı ve 2 torunu hayatını kaybetti, 5'i polis 12 kişi yaralandı.

Mardin'deki Derik Kaymakamlığında 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit düştü.

Dürümlü'de 36 çocuk yetim kaldı

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında dört yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedildi, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı, 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden oldu.

Şırnak-Van kara yolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye 2 Temmuz 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

PKK'lı teröristler, 3 Temmuz 2017'de de Uludere ilçesinin Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Eren Bülbül'ü şehit ettiler

Eli kanlı teröristler, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalan örgüt mensuplarının yerini güvenlik güçlerine gösteren 16 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit etti. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaralandı.