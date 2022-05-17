Son dakika haberi! Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

17.05.2022 15:46
Son dakika haberi! Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de sınır hattı boyunca düzenledikleri operasyonlarla sınırı kaçak geçmek isteyenlere ve terör örgütü üyelerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

Güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a sınır 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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