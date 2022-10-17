Son dakika haberleri | 2 terör örgütü şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | 2 terör örgütü şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

17.10.2022 12:38
Son dakika haberleri | 2 terör örgütü şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haber... EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi A.D. ile PKK şüphelisi H.G., yakalandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi A.D. ile PKK şüphelisi H.G., yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyasının olduğu belirlendi.Güvenlik güçleri, merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmaya başlandı.


YORUMLAR
500
Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor Son dakika haber | Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı Son dakika haber | Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
Kaynak: DHA

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 2 terör örgütü şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:39:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 2 terör örgütü şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement