Dursun'un ziyaretinin ardından Kaymakam Aytemür, 15 gaziyle daha bir araya gelerek, günlerini kutladı.

Derik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Özdemir , İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci , Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ve gazilerin katılımıyla Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun (82), 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle evinde ziyaret edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı - Son Dakika

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