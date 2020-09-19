Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı - Son Dakika

Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı

Son dakika haberlerine göre MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun (82), 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle evinde ziyaret edildi.

Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun (82), 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle evinde ziyaret edildi.

Derik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ve gazilerin katılımıyla Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Hükümet Konağı'ndaki törenin ardından Kaymakam Aytemür, beraberindekilerle birlikte terör örgütü PKK tarafından 1985-1986 yılları arasında 3 kez saldırıya uğrayan emekli güvenlik korucusu gazi Abdullah Dursun'u evinde ziyaret etti. Kendisine yapılan ziyaretten dolayı Kaymakam Aytemür ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten Dursun, teröristler tarafından düzenlenen 3 ayrı saldırıda yaralandığını ifade ederek, "Teröristlerin saldırısında 8 kurşunla yaraladım. Ama hala hayattım. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor. Bugün Gaziler Günü, kaymakamdan Allah razı olsun. Allah, Türkiye Cumhuriyeti devletimizden razı olsun bizleri unutmadılar. Her zaman ziyaret ediyorlar" dedi.

Dursun'un ziyaretinin ardından Kaymakam Aytemür, 15 gaziyle daha bir araya gelerek, günlerini kutladı.


Emekli, Terör, Gazi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi         
19:13
ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı         
18:31
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi         
16:31
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 19:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei