Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak - Son Dakika

Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak

11.05.2021 12:03
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak, System.String[]

Son dakika haber... Diyarbakır'da 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından içinde 15 tonluk patlayıcının bulunduğu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 5 yıl geçti.

Diyarbakır'da 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından içinde 15 tonluk patlayıcının bulunduğu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 5 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünün Ramazan Bayramının arifesine denk gelmesi, olay sonrası yetim kalan 36 yetimin acısını ikiye katladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında terör örgütü PKK mensupları, 12 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü yakınlarında yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı araca yüklemiş, bomba yüklü araç içindeki PKK'lılarla birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'ne gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK'lılar ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler, bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasına doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK'lı teröristler, içinde 15 ton patlayıcı bulunan kamyonu infilak ettirmiş, olayda hepsi akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen vatandaşların yüzlerinde ilk günkü acı hakimken, katliamın yıl dönümünün Ramazan Bayramının arifesine denk gelmesi, acıları iki kat arttırdı.

"Terör örgütünü artık bitirmenin zamanı çoktan gelmiştir"

Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada terör örgütünün başında HDP'nin geldiğini aktardı. Yaman, "2016 yılında ailemize yönelik kahpece bir saldırı oldu. Terör örgütü tarafından, değil ki 5 yıl 500 yıl da geçse bu acı ne unutulur ne unutulacak. Terör örgütünün destekleyen kimler varsa Tanışık Mezarlığına gelip bu şehitleri görsünler, bir aile nasıl katlediliyor görsünler. Çünkü bu insanlık dışı bir olaydır, bu vahşettir. Ben buna katliam da demiyorum, vahşet diyorum, canilik, katillik, uşaklık diyorum. Bir aileyi sen kalkıp hiç yoktan yok edemezsin, terör örgütü yıllardan beridir yaptığı katliamları sivillere yapıyor. hepsi siviller üzerinden yapıyor. Terör örgütünü artık bitirmenin zamanı çoktan gelmiştir. Terör örgütünden beslenen kesimler vardır, bunların başında HDP geliyor. HDP, PKK terör örgütünü bir gün televizyonlarda çıkıp lanetlemiş mi, terör örgütüne, terör örgütü demiş mi, bir de diyor ki biz Kürt'ün savunucusuyuz. Siz nerde Kürt'ün savunucusu oluyorsunuz, böyle Kürtlük mü olur. Gel Kürt'leri katlet sonra, söyleyin ki ben Kürtleri savunuyorum. Ancak sen gidersin kendi yolundan gelenleri kandırırsın, Müslüman olanları kandıramazsınız. Çünkü biz Kürt'üz ve Müslüman'ız benim annem, babam ve akrabalarım Kürt'tür. Elhamdülillah Müslüman'ım ben Kürt olduğum için gurur duyuyorum. Artık herkes uyansın, Ermeni'ye mi, Kürtlere mi hizmet ediyorsun. Her şey ortadadır, görün Türkiye Cumhuriyeti operasyon yapıyor kalkıp diyorsun Türkiye Cumhuriyeti operasyonları durdursun, sen kime hizmet ediyorsun. Bayram zaten bizim için buruk ve hüzünlü geçiyor, onlar olmadığı için geçen her bayram bizim için zehirdir. 36 çocuk yetimdir, 8 tane dul, 16 kişiyi siz katlettiniz. Allah devletimizden razı olsun sağ olsun devlet büyüklerimiz başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanlığına, meclis başkanına sesleniyorum, lütfen bizi de statüye alsınlar sivil şehit olarak lanse edilmek bize ağır geliyor" dedi.

"Babasızlık anlatılamayacak durum"

Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Salih Yaman'ın oğlu Muhammed Yaman ise babasızlığın çok kötü bir şey olduğunu, bayramda babasının elini öpemeyeceğini söyledi. Yaman, "Babasızlık çok kötü bir şey. Evde huzur yok, babasızlık anlatılamayacak durum. Büyük ağabeyim hem ağabeylik hem de babalık görevini üstlenmiş. Duygularımız kötü, her bayram kalıyoruz, yatağımızdan, baba ile annemizin elini öpmek istiyoruz fakat babamız yok. Gidip annemizin elini öpüyoruz bayramlaşıyoruz, ama bir yanımız yokmuş gibi kalıyor. Geliyoruz babamın mezarlığına, canımızdan bir parça gitti" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak

Diyarbakır, Terör, Kürt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak - Son Dakika


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