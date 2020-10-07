Adana'da terör örgütü YPG/ PKK üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Y.K. ve C.Y, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği, terör örgütünün talimatıyla sözde karakollarda nöbet tuttukları ve YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri dikkate alınarak, üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Y.K. savunmasında, terör örgütü YPG/PKK ile bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, dava dosyasındaki aleyhteki belgeleri kabul etmediğini söyledi.

Sanık C.Y. de terör örgütü YPG/PKK ile bağlantısının bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.