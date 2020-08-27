Son dakika haber | Terör örgütünce öldüğü açıklanan terörist jandarmaya teslim oldu
Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrasında bölücü terör örgütü tarafından öldüğü ileri sürülen Botan Cudi kod adlı teröristin ölmediği belirlendi.
Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrasında bölücü terör örgütü tarafından öldüğü ileri sürülen Botan Cudi kod adlı teröristin ölmediği belirlendi. Söz konusu teröristin jandarma ikna timleri tarafından ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.
Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrasında, bölücü terör örgütü tarafından örgüt güdümünde yayın yapan internet sitelerinde Botan Cudi kod adlı terör örgütü mensubunun öldüğü ileri sürüldü. Teröristle ilgili olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada söz konusu teröristin terör örgütünün iddiasının aksine ölmediği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ikna timleri tarafından çalışma başlatıldı ve aile ile irtibata geçildi. Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek 27 Ağustos günü Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
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