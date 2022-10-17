Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan H.S, A.Y. M.Y, A.D ve E.S isimli şahısları sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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