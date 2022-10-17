Son dakika haber... Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

17.10.2022 08:46
Son dakika haber... Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan H.S, A.Y. M.Y, A.D ve E.S isimli şahısları sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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