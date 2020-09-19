Son dakika haber: Terör örgütünün Afrin'e gönderdiği bombalı araç, bulunup, imha edildi - Son Dakika

HATAY Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde hazırlanıp, Afrin kent merkezinde eylemde kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekat bölgesine gönderilen bomba yüklü aracın güvenlik güçlerince ele geçirilip, imha edildiği açıklandı.

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü, siyah renkli bir aracın PKK/PYD- YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde hazırlanan bomba yüklü aracın, Afrin şehir merkezinde güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik bombalı eylemde kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarla aracın, Afrin'in 8 kilometre doğusundaki Kerfer Cenne'ye bağlı Mezra köyünde bulunduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, dün saat 16.00 sıralarında aracı terk edilmiş halde ele geçirildi.

PATLAYICILAR YERLEŞTİRİLMİŞ

Yapılan incelemede, aracın koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi. İçerisinde 2 cep telefonu düzeneğine bağlı patlayıcı bulunan araç, güvenlik güçlerince imha edildi.