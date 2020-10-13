Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa - Son Dakika

Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa

13.10.2020 13:35
Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa, System.String[]

Son dakika haberler: Barış Pınarı Harekatında bölgeden kaçan PKK/YPG'li teröristlerin zeminine bomba döşeyerek içindeki hastalarla birlikte patlatmaya çalıştıkları Resulayn'daki hastanede yıllık 100 bin kişi tedavi edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

Barış Pınarı Harekatında bölgeden kaçan PKK/YPG'li teröristlerin zeminine bomba döşeyerek içindeki hastalarla birlikte patlatmaya çalıştıkları Resulayn'daki hastanede yıllık 100 bin kişi tedavi edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

Yaklaşık bir yıl önce PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı bölgede yaşayan Suriyelilerin son teknolojiyle donatılan hastanede şifa bulmasını da sağladı. Terör örgütünün kaçarken zeminine bomba döşediği Resulayn Hastanesi Türkiye tarafından onarılarak son teknoloji malzemelerle donatıldı.

TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDEN FARKI YOK

Türkiye'den giden hekimler ile Suriyeli hekimlerin çalıştığı hastanede toplam 32 doktor görev yapıyor. 205 Suriyelinin çalıştığı hastanede günlük 10 ameliyat gerçekleştiriliyor. Türkiye'de yapılan tüm tetkiklerin yapılabildiği 106 yatak kapasiteli hastanede 10'u yetişkin, 9'u yeni doğan olmak üzere 19 yoğun bakım yatağı bulunuyor. 24 saat acil sağlık hizmetlerinin verildiği hastanede yıllık 100 binde fazla hasta tedavi ediliyor.

YILLIK 100 BİN KİŞİ TEDAVİ EDİLİYOR

Yaklaşık bir yıl önce faaliyete giren hastanede şimdiye kadar yaklaşık 100 bin hastanın tedavi edildiğini söyleyen Hastane Başhekimi Mehmet Kemal Emem, "2019 yılı Aralık ayı itibariyle hizmete açıldı. Hizmete açıldığında sadece acil serviste hizmet veriyorduk. Şu an itibariyle toplam 106 yatak kapasitesine ulaştık. 10 yetişkin, 9 yeni doğan olmak üzere toplam 19 yoğun bakım yatağımız mevcut. 3 salonlu ameliyathanemiz şu anda tam teşekküllü hizmet vermekte. Tıbbi laboratuvarımızı ve görüntüleme ünitemizi hayata geçirdik. Laboratuvarımızda Türkiye'deki tüm tetkikleri yapıyoruz. Hastanemizde 25'i uzman olmak üzere 32 hekim ile hizmet veriyoruz. Hastanede 205 de Suriyeli çalışanımız var. Günlük 10 ameliyat yaptığımız hastanede yıllık 100 bin civarında hastaya bakıyoruz" diye konuştu.

TERÖRİSTLER KAÇARKEN ZEMİNİNE BOMBA DÖŞEDİ

Barış Pınarı Harekatı sonrası hastanede yapılan incelemede terör örgütünün hastane zeminine bomba döşediği ortaya çıkmıştı. Bombaların etkisiz hale getirilmesinin ardından onarılan hastane kısa sürede bölge halkına hizmet vermeye başladı.

(Ahmet Kolsuz - Şinasi İnan/İHA)

Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa
Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa
Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa
Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa
Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa
Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Terör, Bomba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği hastanede 100 bin hastaya şifa - Son Dakika

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