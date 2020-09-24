Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı - Son Dakika

Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı

Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı Evlat nöbetindeki ailelerden Fahrettin Akkuş, 5 yıl aradan sonra evladına kavuştu, çadırdaki ailelerin yanına koştu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden ailelerden biri daha çocuğuna...

Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı

Evlat nöbetindeki ailelerden Fahrettin Akkuş, 5 yıl aradan sonra evladına kavuştu, çadırdaki ailelerin yanına koştu

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden ailelerden biri daha çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 1 yılı aşkın süredir HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan baba Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan'ı teslim aldıktan sonra sevincini aylardır HDP İl binası önünde oturma eyleminde olan diğer ailelerle paylaşmak üzere çadıra geldi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babaların bekleyişi devam ederken ailelerden Fahrettin Akkuş, evladına kavuştu. 20 Eylül 2019'da HDP il binası önüne gelip oğlu Erkan için eyleme katılmıştı. Yaz kış demeden, korona virüs salgını demeden sağlık sorunlarına rağmen evladının yolunu gözleyen Fahrettin Akkuş, 1 yılın sonunda evladına kavuştu. Evladına kavuşan Fahrettin Akkuş, eşi Meryem Akkuş ile birlikte soluğu HDP il binasın önünde bir yıldır birlikte evlat nöbetinde olan ailelerin yanında alarak sevinçlerini paylaştı.

"Buradan İstanbul değil, Almanya'ya kadar bana arazi verseler bu kadar sevinmezdim"

Fahrettin Akkuş, 1 yıldır burada olduklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve devlet büyüklerinin kendilerine çok destek verdiklerini söyledi. Çocuğunu sağ selim gördüğünü, sarıldığını bunun dünyaya bedel olduğunu belirten baba Akkuş, "Buradan İstanbul değil, buradan Almanya'ya kadar bana arazi verseler bu kadar sevinmezdim. İnşallah bütün ailelerinde gelecek, inşallah onlarında çocukları da tez zamanda gelecek. Ben ne kadar sevindiysem inşallah onlarda o kadar sevinsinler. Tam 1 senedir biz burada beraberiz, beraber mücadele ettik. Allah'a şükür benim çocuğumun sağlığı yerinde. Ben inanmıyordum, kapıya geldi çocuğum öyle inandım" dedi.

"Biz evladımıza sahip çıkamadık evlatlarımızı bu tuzağa düşürdüler"

Anne Meryem Akkuş ise çocuğunun gelmesiyle dünyaların kendisinin olduğunu kaydederek, "Çok sevinçliyim, bunlar sevinç gözyaşlarıdır. 6 senedir evladıma hasrettim, nerede olduğunu, ne halde olduğunu bilmeden bugün evladımı gördüm. Dünyaları verseler oğlumun tırnağına değiştirmem. Bugün oğlumun doğum günü olacak. Her sene bugün oğlumun doğum günü olacak. Benim oğlum bugün dünyaya geldi. Herkes gelsin, herkes evladının hakkını savunsun. Biz evladımıza sahip çıkamadık evlatlarımızı bu tuzağa düşürdüler. Herkes mücadelesine devam etsin. İnşallah bütün evlatlar, buradaki hepsi bir gün evladına kavuşacaktır. O çukurda kalmasınlar, perişan olmasınlar" diye konuştu.

Akkuş ailesi, çadırda ailelerle buluştuktan sonra sevinç gözyaşlarını dökerek çadırdan ayrıldı.

Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Akkuş, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı - Son Dakika


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