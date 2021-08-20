Son dakika haber! Terör suçlamasıyla aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı - Son Dakika

bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan , Diyarbakır 'da saklandığı evde yakalandı.

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