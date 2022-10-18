Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan H.S., A.Y., M.Y., A.D. ve E.S. isimli şahısları sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalayıp gözaltına almıştı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen ve burada işlemleri tamamlanan şahsılardan A.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Terör suçundan gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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