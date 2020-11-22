Son dakika haber: Terör şüphelileri adli kontrolle serbest - Son Dakika

MERSİN'de, terör örgütü PKK/PYD mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile sözde 'Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Asayiş Birimi'nde faaliyet yürüten biri kadın 2 şüphelinin saklandıkları adrese, 16 Kasım'da operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.