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TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ - Son Dakika

TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ

28.05.2021 14:04

ADANA merkezli 3 ilde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA merkezli 3 ilde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında PKK güdümündeki gençlere ideolojik eğitim verdikleri, toplantılarında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapanması durumunda siyasi faaliyetlerine DBP üzerinden devam edeceklerini söyledikleri öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün kırsaldaki yapılanmasına aktarım faaliyeti yürüttüğü öne sürülen HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mayıs günü Adana merkezli Tunceli ve Şırnak'ta operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, aralarında DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı M.Ş.T., 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin Sarıçam belediye başkan adayı olan D.A.'nın da bulunduğu 5'i kadın, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

'HDP, PKK'NIN SİYASİ KANADIDIR' İFADESİ

Operasyonun, bir süre önce HDP'nin il yönetiminde bulunan ve ismi açıklanmayan kişinin, HDP Gençlik Meclisi'ndeki kişilerin 'HDP, PKK'nın siyasi kanadıdır' düşüncesiyle hareket ettikleri yönünde ifade vermesi üzerine düzenlendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, geçmiş dönemlerde HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asma, el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli atma gibi yasa dışı eylemlerde bulundukları ifade edildi.

'HDP KAPANIRSA, DBP'DEN DEVAM EDERİZ'

Şüphelilerin, DBP Adana il binasında PKK güdümündeki gençlere ideolojik eğitim verdikleri, toplantılarında HDP'nin kapanması durumunda siyasi faaliyetlerine DBP üzerinden devam edeceklerini söyledikleri öne sürüldü.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı M.Ş.T. ile İ.A., C.G. ve J.S. tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin arından serbest bırakıldı.

TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ
TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ
TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ
TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ
TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ
TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ
TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ
TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ

Demokratik Bölgeler Partisi, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERÖR ŞÜPHELİLERİ, DBP BİNASINDA İDEOLOJİK EĞİTİM VERMİŞ - Son Dakika


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