Son dakika haber... Terörden arındırılan Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açıldı - Son Dakika

Terörden arındırılan Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açıldı

2015 yılında terör nedeniyle tırmanışa kapatılan Ağrı Dağı'nda görkemli açılış

AĞRI - Güvenlik sebebiyle tırmanışa kapatılan Ağrı Dağı, Doğubayazıt'ta düzenlenen "Ağrı Dağı'nın Kış Tırmanışlarına Açılış Programı" ile yeniden tırmanışa açıldı.

Artan terör olayları nedeniyle 2015 yılının Ağustos ve Eylül aylarında yapılan askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek tırmanışa kapatılan Ağrı Dağı, Ağrı Valiliği koordinesinde Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerinde düzenlenen "Ağrı Dağı'nın Tırmanışa Açılış Programı" ile yeniden tırmanışa açıldı.

2015 yılından beri tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Burada böyle bir sportif değere sahibiz ama biz dağcılarımızla bugünden itibaren buranın açılışını yapabiliyoruz. Ağrı Dağı 2015 yılından beri tırmanışa kapalı. Bilim adamlarımız incelemeler yapmak istiyorlar. Belki bahar döneminde dağcılık kadar ilgileri olmasa da doğasever insanlarımız burada doğa yürüyüşü yapmak isteyecekler. Yaz döneminde kamplar yapmak istiyorlar. Yine buranın manevi önemine binaen belirli bir dinin mensuplarının buraya inanılmaz önem verdiğini biliyoruz. Buraya gelip belki bir takım manevi etkililikler gerçekleştirmek isteyecekler. Öncelikle bizim yöneticiler olarak, insan olarak vazifemiz buradan istifade ermek isteyen tüm insanlığın hizmetine bu bölgeyi sunmaktır. Doğubayazıt'ta, kadim kentte insanlarımızın burada bizim hayalini kurduğumuz, gerçekleştirmek istediğimiz projelerimiz o inanılmaz güzel olan faaliyetlerle onların oluşturduğu sosyal alanlarla, onların yaptığı ticari hacimlerle burada konforlu bir hayat yaşayıp, hem bu alandan, bu güzelliklerden istifade edip hem de dünya insanlarına istifade ettirmek varken bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Biz istiyoruz ki bu dağın uygun bir yerinde teknik olarak incelenen uygun bir yerinde bir kayak merkezi olsun. ve istiyoruz ki buraya gelen insanların oluşturulan bu ticari hareketlilikte Doğubayazıtlı gençlerimiz onlara kılavuzluk yapsınlar. Doğubayazıtlı gençlerimiz girişimci olarak buradaki insanları ağırlama kültürüyle beraber hayatlarını devam ettirebilsinler. Burada ciddi bir ticari hacim oluşsun. Gençlerimizin hayalleri olsun. Gelecek planları noktasında, doğup büyüdükleri bu cennet topraklarda hayatlarını sürdürebilmeleri noktasında hayalleri olsun. Tüm bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Programda yaptığı açıklamada Ağrı'ya sahip çıkılması gerektiğini söyleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de, "Bizim ilimizi bir konsept şeklinde tutmamız lazım. Sadece Ağrı Dağı değil, Ağrı Dağı ile birlikte bu bölgede bulunan diğer değerleri bir konsept şeklinde tutmamız lazım. Bizim kendi memleketimizin değerini bilememiz lazım. Bizim kendi bayrağımızın değerini bilmemiz lazım. Herkesin şunu iyi bilmesi lazım, bu devlet hiçbir dönemde bir çakıl taşını dahi terör örgütüne teslim etmemiştir bundan sonra da etmez" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin 81'inci vilayetinden belki de ilk 10'a giren vilayeti olacağız"

Ağrı Dağı'nın Kış Tırmanışlarına Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada terör yüzünden dünyanın en güzel dağı olan Ağrı Dağı'nı değerlendiremediklerini söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın kalkınmasının Doğubayazıt'a bağlı olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu dağlarda terör yerine sevda şarkıları söylenecekti. İnsanlarımız burada kendi mutluluklarını, destanlarını yazacaklardı. Ama yıllardan beri ülkemizi rehin almak isteyen güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütleri dünyanın en güzel dağını bize zehir ettiler. O çiçekleri, o sevdaları, o suları, o çeşmeleri tatmamıza engel oldular. Doğubayazıt gibi kadim bir şehrin ilerlemesini durdurdular. Biz Doğubayazıt'ı refaha kavuşturmazsak, mutluluğa kavuşturmazsak Ağrı'yı kalkındıramayız. Ağrı'nın kalkınmasının tek yolu Doğubayazıt'ın mutluluğudur Doğubayazıt'ın yükselmesidir. Bugün bu bir milat olsun. Bugün hepiniz hep bir ağızdan yeter diyelim. Teröre yeter diyelim. Bizi yok etmeye çalışanlara, kardeşliği bozmaya çalışanlara, bu dağları bize zehir etmeye çalışanlara Doğubayazıt'ın o yiğit sesiyle yeter diyelim. Ağrı Dağı'nı ziyarete gelen herkes yoruldukları zaman Diyadin Kaplıcaları var orada yüzecekler. Hemen ardından Balık Gölü'nün kırmızı pullu alabalığını yiyerek akşam otellerine dönecekler. İç hatta geliştireceğiz. İç hat tren Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan arasında ring yapacak. Onun dışında Ağrı'da büyük Nuh'un Panoramik Müzesini kuracağız. Türkiye'nin 81'inci vilayetinden belki de ilk 10'a giren vilayeti olacağız. Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise, ülkenin dört bir yanındaki dağcıların Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyerek, "Ülkemizin dört bir yanından gelen dağcılarımızla tırmanışa başlayacağız. Bu tırmanış şu anda bir kış tırmanışı ve yukarıda bizim kontrol ettiğimize göre hava sıcaklığı eksi 30 dereceleri buluyor. Yüksek bir rüzgar var. Ama dağcılar yazın ve kışın her türlü doğa şartlarında tırmanabiliyor. İnşallah hava şartları bize izin verir ve zirveye çıkar tekrar Türk Bayrağımızı zirvede tekrar açarız" diye konuştu.