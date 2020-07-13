Son dakika haber... Teröristlerin inlerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Teröristlerin inlerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10 Temmuz 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Yeşilova köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde 6 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 10 kilogram TNT ile güçlendirilmiş EYP (El Yapımı Patlayıcı), 1 adet el telsizi, 4 adet EYP düzeneğinde kullanılan dörtlü pil bloğu, 1 adet EYP düzeneğinde kullanılan sekizli pil bloğu, 1 adet EYP düzeneği ateşleyicisi, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 400 metre bakır kablo, 20 metre elektrikli kablo, 2 adet delici kırıcı kutusu, 6 adet çeşitli boy ve ebatlarda delici kırıcı ucu, 1 adet pense ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Jandarma, Hakkari, Derecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Teröristlerin inlerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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