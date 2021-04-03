Son dakika haber... Teröristlerin şehit ettiği inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Bagok kırsalında geçtiğimiz yıl bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu, düzenlenen mevlit programıyla yad edildi.

Keyf-i Seyran'da korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Pota, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Mardin dışından gelen kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan şehit Mazlum Görenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, "Şehidimizin yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz mevlide teşrif ettiniz. Bu teşriflerinizle bize teselli oldunuz, moral oldunuz. Şehidimizin şehadetinden bugüne hepiniz bizim yanımızda yer aldınız, acımızı paylaştınız, özel günlerde bizlerle beraber oldunuz bu vesileyle baş göz üstüne geldiniz. İyi ki varsınız, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz ve bu güzel vatanımız için canlarını feda eden şehirlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Program mevlit yemeğinin ardından son buldu. - MARDİN