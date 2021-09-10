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Son dakika haber... "Terörle mücadele" için yemin eden jandarma komandolar göreve hazır - Son Dakika

Son dakika haber... "Terörle mücadele" için yemin eden jandarma komandolar göreve hazır

10.09.2021 13:05
Son dakika haber...

Son dakika haberi: Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında "32. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu"nu tamamlayan 1010 kursiyer yemin etti.

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında "32. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu"nu tamamlayan 1010 kursiyer yemin etti.

İzmir'in Foça ilçesindeki okulda 24 hafta boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ile atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, komando uzman erbaşlar katılımcıların huzurunda ant içti.

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgeleri ile hediye verildi.

Korgeneral Çitil, kursiyerlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in selam ve tebriklerini iletti.

Mezunlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Çitil, "Geçmişten bugüne kadar başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere bütün suç örgütlerine karşı başarılı çalışmalarıyla destan yazan ve milletimizin gönlünde taht kuran jandarma birliklerinin emrinde görev yapmış ve halen görev yapan personelimiz gibi bu genç silah arkadaşlarım 'Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir.' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişilebilir olarak kutsal vatanımızın her karış toprağında gece gündüz demeden görev yapacaktır." dedi.

Okul Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ise eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 863'ünün Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli birliklerinde, 147'sinin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaya hak kazandığını söyledi.

Asker ailelerini de kutlayan Çetin, kursiyerlere tavsiyelerde bulundu.

Nefes kesen gösteriler

Daha sonra Komutanlığın öğretmen ile kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.

Ardından Türk bayrağı açan komandolar, katılımcılardan alkış aldı.

Program, dua okunmasından ardından Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi. Bu sırada gerçekleştirilen helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi.

Ailelerin gururu

Tören için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aileler, duygusal anlar yaşadı.

Kardeşi için ailesiyle Kahramanmaraş'tan gelen ve buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Neşe Keskin, AA muhabirine, "Vatana, millete hayırlı olsun. Çok özel bir durum, Allah herkese böyle bir an nasip eylesin. Çok gururluyuz. Yaklaşık 1200 kilometre yol geldik bu an için. Duyguyu tarif edemem, çok mutluyum." dedi.

Bebeğiyle buluşan Uzman Çavuş Mehmet Kutayhan Karamanoğlu ise "Oğlumu en son 6 ay önce görmüştüm, o dönem 4 aylıktı. Onunla yeniden burada buluşmak çok güzel bir duygu. Çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile ilgililer ve asker aileleri katıldı.

Jandarma, Komando, Asker, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Terörle mücadele' için yemin eden jandarma komandolar göreve hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... "Terörle mücadele" için yemin eden jandarma komandolar göreve hazır - Son Dakika
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