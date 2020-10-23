Son dakika haber: Ters yöne giren alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Denizli'de alkollü sürücü ters yöne girdi, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Alkollü sürücü ceza yememek için direnirken polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü sürücüyü görüntüleyen gazetecilere ise, "Çekmeyin, alo, yeter özür diledim, özür diliyorum da yeter" şeklinde sözlerle seslendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atalar Mahallesi 853 Sokak'tan tek yön olan lise caddesine giren alkolü sürücü, ters yöne ilerleyerek 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'na gitmek istedi. Bir süre trafikte ilerleyen sürücü park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Trafikte karşısından gelen diğer sürücüler korna çalarak uyarmaya çalıştığı sırada bir polis memuru durumu fark ederek trafik ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşların da ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 20 AEN 996 plakalı otomobil ile ters şeride giren 52 yaşındaki sürücü İbrahim Y.'yi ilk başta maske takması için ikna etti. O sırada polis ekiplerine konuşan sürücü İbrahim Y., "Yaptığınız yakışıyor mu? Tek yön ama ben buranın yabancısıyım" şeklinde seslendi. Polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu fark etmesi üzerine trafiğin daha fazla akmaması için araç yol kenarına alındı. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygulamak için kimlik bilgilerini sorguladığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere ise zor anlar yaşattı.

"Şuna söyleyin çekmesin, çekme bak"

Gazeteciler sürücüyü görüntülediği sırada İbrahim Y. (52), "Çekmeyin, alo, yeter özür diledim, özür diliyorum da yeter. Şuna söyleyin çekmesin, çekme bak. ya çekme niye çekiyorsun, çekme kardeş" şeklinde hitaplar ile basın mensuplarına seslendi.

Alkol metreyi üflemekte zor anlar yaşandı

Polis ekipleri tarafından alkol metre üflemesi için ikna edilen sürücü, maskesini çıkarmasının ardından ikna edildi. Alkol metreyi üfleyen sürücü İbrahim Y.'nin 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yanında ehliyetinin bulunmadığını ancak kimliğinin olduğunu söyleyen sürücü, ceza yazılmaması için polislere, zor anlar yaşattı. Ters yöne girmek, ehliyetini yanında bulundurmamak ve alkollü araç kullandığından dolayı yaklaşık 5 bin 200 TL cezai işlem uygulanırken, otomobil trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi. Üzgün bir şekilde oturan sürücü İbrahim Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ