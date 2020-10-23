Son dakika haber: Ters yöne giren alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Son dakika haber: Ters yöne giren alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

23.10.2020 23:01
Son dakika haber: Ters yöne giren alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de alkollü sürücü ters yöne girdi, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Denizli'de alkollü sürücü ters yöne girdi, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Alkollü sürücü ceza yememek için direnirken polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü sürücüyü görüntüleyen gazetecilere ise, "Çekmeyin, alo, yeter özür diledim, özür diliyorum da yeter" şeklinde sözlerle seslendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atalar Mahallesi 853 Sokak'tan tek yön olan lise caddesine giren alkolü sürücü, ters yöne ilerleyerek 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'na gitmek istedi. Bir süre trafikte ilerleyen sürücü park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Trafikte karşısından gelen diğer sürücüler korna çalarak uyarmaya çalıştığı sırada bir polis memuru durumu fark ederek trafik ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşların da ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 20 AEN 996 plakalı otomobil ile ters şeride giren 52 yaşındaki sürücü İbrahim Y.'yi ilk başta maske takması için ikna etti. O sırada polis ekiplerine konuşan sürücü İbrahim Y., "Yaptığınız yakışıyor mu? Tek yön ama ben buranın yabancısıyım" şeklinde seslendi. Polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu fark etmesi üzerine trafiğin daha fazla akmaması için araç yol kenarına alındı. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygulamak için kimlik bilgilerini sorguladığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere ise zor anlar yaşattı.

"Şuna söyleyin çekmesin, çekme bak"

Gazeteciler sürücüyü görüntülediği sırada İbrahim Y. (52), "Çekmeyin, alo, yeter özür diledim, özür diliyorum da yeter. Şuna söyleyin çekmesin, çekme bak. ya çekme niye çekiyorsun, çekme kardeş" şeklinde hitaplar ile basın mensuplarına seslendi.

Alkol metreyi üflemekte zor anlar yaşandı

Polis ekipleri tarafından alkol metre üflemesi için ikna edilen sürücü, maskesini çıkarmasının ardından ikna edildi. Alkol metreyi üfleyen sürücü İbrahim Y.'nin 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yanında ehliyetinin bulunmadığını ancak kimliğinin olduğunu söyleyen sürücü, ceza yazılmaması için polislere, zor anlar yaşattı. Ters yöne girmek, ehliyetini yanında bulundurmamak ve alkollü araç kullandığından dolayı yaklaşık 5 bin 200 TL cezai işlem uygulanırken, otomobil trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi. Üzgün bir şekilde oturan sürücü İbrahim Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Delikliçınar Meydanı, Denizli, Alkol, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ters yöne giren alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede koronavirüsün bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi
Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu         
22:55
Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı         
22:10
Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız         
21:57
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Geri sayım başladı! Koronavirüs aşısında kasım sonu itibarıyla sonuç alınabilir Geri sayım başladı! Koronavirüs aşısında kasım sonu itibarıyla sonuç alınabilir         
21:11
Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz         
20:38
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 23:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ters yöne giren alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei