TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz

07.03.2022 12:09

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın" dedi.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya- Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Türkiye'de gıda konusunda panik yapmayı, stok yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın. Stok yapanların elinde kalmasını sağlayacak tedbirler alınması lazım. Piyasalarda rekabet oluşması, fiyatların düşmesi için piyasalar birkaç firmanın tekeline bırakılmamalı. Aksine küçük işletmeler desteklenmeli. Bununla birlikte elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi tüm ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyen lokomotif ürünlere belirli bir süre zam yapılmamalı. Böylelikle fiyatlar kısa sürede normale dönecektir" dedi.

'PİYASALARA GÜVEN VERİLMELİ'

Perakende Yasası'nın da zaman kaybedilmeden güncellenmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, "Liberal ekonomilerde en önemli etken kuralların uygulanması ve denetimlerin yapılmasıdır. Bunun için de yıllardır güncellenmesini talep ettiğimiz Perakende Yasası bir an önce TBMM'de görüşülerek çıkarılmalı ve piyasalara güven verilmeli. Fiyatları bu orantısız arz talep dengesi de doğrudan etkiliyor. Alım gücü düşen halkın panikleyerek ihtiyacından fazla ürün alması hem kendi ekonomisini hem de arz talep dengesini olumsuz etkiliyor. Halkta bu paniğin oluşmasına neden olanlara itibar edilmemeli. TESK olarak bu konuda gerekli tedbirleri alarak fiyat istikrarının korunması için birlik, federasyon ve odalarımıza genelge gönderdik" ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz
TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz
TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz

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Türkiye, Ukrayna, Esnaf, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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