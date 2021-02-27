Palandöken: "Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli" - Son Dakika

Palandöken: "Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli"

27.02.2021 10:47
Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin ardından 900 yıllık Ahilik geleneğinin temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlar adına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin ardından 900 yıllık Ahilik geleneğinin temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlar adına açıklamalarda bulundu. Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli" dedi.

Yüzyıllardır süre gelen Ahilik geleneğinin temsilcisi esnaf ve sanatkara Ahilik yılında daha çok önem verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin ve tüm güzel meziyetlerin birleştiği Ahilik geleneğinin babası Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olan bu yıl, 2021 Ahi Evran Yılı olarak kabul edildi ve UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Yüzyıllardır bu topraklarda Ahilik geleneğini sürdürürerek ekonominin ve toplumsal hayatın omurgası olan esnafımıza Ahilik yılında daha çok önem verilmeli" ifadelerine yer verdi.

"Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli"

Palandöken, esnaf ve sanatkarların son bir yılı salgın sürecinin gölgesinde geçirdiğini vurgulayarak, "Yıllardır bayram seyran demeden ekmek teknesinin başında duran, devletine yük olmadan kendi yağında kavrulan esnafımız Ahilik geleneğinin de vermiş olduğu birlik ve beraberlik gücü sayesinde ayakta durmaya çalışıyor. Ancak son bir yılı pandemi gölgesinde geçiren ve hiç olmadığı kadar zor zamanlar yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli. Şimdi bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkmanın tam zamanı. Ahi Evran'ın 'kalbini, kapını, alnını açık tut' felsefesinin ışığında 13. yüzyıldan beri süregelen Ahilik geleneğimizin yüzyıllar boyunca bozulmadan devam etmesini diliyorum" ifadelerini aktardı.

"Ahilik Yılı'nda esnafımıza kayıpların karşılanacağı, hayırlı, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum"

Esnaf ve sanatkarların Ahilik yılında da var gücüyle çalışmayı beklediklerinin altını çizen Palandöken, "Birlik ve beraberliğin sembolü, sokağın ışığı, ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız her yıl olduğu gibi, zor zamanlardan geçtiği bu yılda da aza kanaat edip çoğa şükrediyor. Ahiliğin aynası olan esnafımız kendi yemediğini başkasına yedirmemek için, komşusu açken tok yatmamak, yol bilmeyene kılavuz olmak, darda olana veresiyeyle el uzatmak için var gücüyle çalışmayı bekliyor. Ahilik Yılı'nda esnafımıza kayıpların karşılanacağı, hayırlı, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum" açıklamalarını yaptı. - ANKARA

Palandöken: Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli

Bendevi Palandöken, Türkiye, Ahilik, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz Son Dakika! 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Daha önce yere dökülen kayısı çağlasının kilosu şimdilerde 100 TL'den satılıyor Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kimlik tespit sınırı değişti Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kimlik tespit sınırı değişti         
10:49
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Sayısını artırın" dediği Tarım Kredi marketleri için kiralamalar başladı         
09:58
Meteoroloji saat verdi! 6 il için sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji saat verdi! 6 il için sağanak yağmur uyarısı         
09:52
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
5 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar, çaldıkları paraları halay çekerek ATM'ye yükledi 5 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar, çaldıkları paraları halay çekerek ATM'ye yükledi         
08:31
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı         
07:28
'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım         
23:47
TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek         
21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor         
20:24
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı         
18:43
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi         
14:30
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 11:01:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken: "Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei