Son dakika haber: TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu - Son Dakika

Son dakika haber: TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu

Son dakika spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup play-off finalinde Pazarspor, Somaspor'u 3-2 mağlup ederek 2'nci Lig'e yükseldi.

Son dakika haber: TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup play-off finalinde Pazarspor, Somaspor'u 3-2 mağlup ederek 2'nci Lig'e yükseldi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Calista Sports Center futbol sahasında oynanan final mücadelesinde Somaspor ile Pazaspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi; 19 ile 45+1'inci dakikalarda Mehmet Aytemiz ve 43'üncü dakikada Can Muhammet Vural'ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti. Somaspor'un golleri ise 73'üncü dakikada Nurettin Çağlar ve 90+3'üncü dakikada penaltıdan Mehmet Uysal'dan geldi.

19'uncu dakikada Pazarspor öne geçti. Gelişen Pazarspor atağında Mehmet Aytemiz topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

43'üncü dakikada Pazarspor penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Can Muhammet Vural, topu ağlara gönderdi: 0-2.45+1'inci dakikada fark 3'e çıktı. Pazarspor adına bir kez daha sahneye çıkan Mehmet Aytemiz, kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 0-3.Mücadelenin ilk yarısı Pazarspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.73'üncü dakikada Somaspor farkı 2'ye indirdi. Somaspor'dan Nurettin Çağlar attığı golle skoru 3-1'e getirdi.90+3'üncü dakikada Somaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mehmet Uysal maçın skorunu tayin etti: 2-3.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Somaspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Pazarspor, TFF 2'nci Lig'e yükselen taraf oldu.KUPASINI ALDIKarşılaşmanın ardından TFF 2'nci Lig'e yükselen Pazarspor için kupa töreni düzenlendi. Törende pandemi nedeniyle futbolcular madalyalarını kendileri alarak platforma çıktı. Daha sonra 2'nci Lig'e yükselen Pazarspor'un kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kulüp başkanı Mustafa Taşkın ve takım kaptanı Şehmuz Abdulkadir Aksu'ya verdi. Ayrıca hakem üçlüsüne de plaket verildi.

Pazarspor takımı tören sonunda kupa sevincini yöneticileriyle paylaştı. Kupa töreni sırasında 18 kişilik kadro dışında kalan ve tribünden maçı seyreden Pazarsporlu futbolcular tören alanına alınmayınca Pazarspsorlu yönetici ve oyuncular tepki gösterdi. Tören sonunda sahaya gelerek fotoğraf çektiren futbolcular, "Şampiyonluğumuzu kutlayamadık" ifadelerini kullandılar.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Uysal, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu - Son Dakika Spor
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