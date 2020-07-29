Son dakika haber! TFF Başkanı Özdemir Antalya'daki maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber! TFF Başkanı Özdemir Antalya'daki maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arıcı'yı ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'yı ziyaret etti.

Son dakika haber! TFF Başkanı Özdemir Antalya'daki maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arıcı'yı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'yı ziyaret etti.

Antalya Stadı'nda normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci uzatma devresi oynanırken tribünde yaşanan gerginlik sonrası rahatsızlanan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı, sahada hazır bekletilen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

TFF Başkanı Özdemir ile beraberindekiler, uzatma bölümü de golsüz sona eren ve Tuzlaspor'un penaltı atışları sonucu 5-4 kazandığı karşılaşmanın kupa töreninin ardından hastaneye giderek Arıcı'yı ziyaret etti.

Özdemir, ziyaretten sonra hastaneden ayrıldı.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı'nın bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdurrahman Arıcı, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:11

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! TFF Başkanı Özdemir Antalya'daki maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika Spor
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