Son dakika haber: THKP-C'li teröristin adının Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir sokağa verilmesi - Son Dakika

Nevşehir Valiliği, Hacıbektaş Belediye Meclisinin terör örgütü THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın isminin bir sokağa verilmesine ilişkin aldığı kararın mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girebileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Hacıbektaş Belediyesi tarafından terör örgütü üyesi Ulaş Bardakçı'nın isminin Hacıbektaş ilçesinde bir sokağa verildiği yönünde iddialar yer aldığı anımsatıldı.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinin Belediye Kanunu'nun ilgili maddesiyle mümkün olabileceği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hacıbektaş Belediye Meclisince alınan sokak isim değişikliği kararının yürürlüğe girmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 81. maddesinde, 'Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer' hükmü amir hükümdür."