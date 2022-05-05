THODEX DAVASI BAŞLADI (1) - Son Dakika
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THODEX DAVASI BAŞLADI (1)

05.05.2022 11:18
THODEX DAVASI BAŞLADI (1)

KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada taraf avukatları yer aldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve Abla Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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Faruk Fatih Özer, Thodex, Kripto, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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