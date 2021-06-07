Son dakika haber! THODEX'E HACİZ KARARINA BANKADAN CEVAP YAZISI 5 ADLİ MAKAMDAN HACİZ KARARI VAR - Son Dakika

Thodex mağduru avukatlarından Berke Kaşıkaralar'ın haciz talebini değerlendiren Anadolu İcra Dairesi, Thodex'in hesabının bulunduğu 3 banka hesabına haciz konulmasına karar verdi. İlgili bankalara müzekkere yazan Daire, bir bankadan şirkete ait 3 farklı hesapta yaklaşık 16 milyon lira değerinde para bulunduğunu fakat 5 ayrı adli makamdan çıkarılan tedbir kararı olduğunu belirtti. Avukat Kaşıkaralar ise Bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsis edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır dedi.

İCRA DAİRESİ HACİZ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Avukat Berke Kaşıkaralar, Anadolu 18. İcra Dairesi'nden Thodex Şirketi'nin eski adı olarak bilinen Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait 3 araca haciz konulmasını talep etti. Avukat Kaşıklar, dilekçesinde şirketin 3 ayrı bankadaki hesabına haciz gönderilmesini istedi.

İcra Dairesi Avukat Kaşıkaralar'ın şirkete ait 3 araca ve banka hesaplarına haciz konulması talebini kabul ederek ilgili bankalara müzekkere yazdı.

BİR BANKADA 3 AYRI HESAPTA YAKLAŞIK 16 MİLYON LİRA BULUNUYOR

Bir bankadan Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'ne gönderilen cevap yazısında haciz bildiriminin Genel Müdürlüğe ulaştığı ve yapılan incelemeyle araştırma sonucunda Thodex Şirketi'ne ait Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'nde 3 ayrı hesapta yaklaşık 16 milyon lira bulunduğu belirtildi.

Söz konusu meblağlar üzerinde daha önceden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2 sefer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldıkları tedbir kararı ve hacizler bulunduğu kaydedildi.

Cevap yazısında söz konusu kararlardan ve hacizlerden sonra gelmek üzere söz konusu hesaplara haciz şerhi işlendiği ifade edildi. Borçluya ait banka nezdinde başkaca hak ve alacak bulunmadığı belirtildi.

İTİRAZDA BULUNMADIKLARI İÇİN DOSYA KESİNLEŞMİŞ BULUNDU

Avukat Berke Kaşıkaralar müvekkilinin talebi üzerine Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne icra takibi başlattıklarını belirterek Koinesk Teknoloji Anonim Şirketi 7 günlük itiraz süreci içerisinde herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle dosyaları kesinleşmiş bulunmaktadır. Akabindeyse haciz işlemlerine başladık. Başladığımız haciz işlemlerinde sırasıyla plakalarına haciz koyduk, taşınmazı bulunmadığından taşınmazına haciz koyamadık dedi.

BİZDEN ÖNCE 120 KİŞİNİN VAR OLMASI NEDENİYLE DOSYAMIZI TAHSİL EDEMİYORUZ

Kaşıkaralar, İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut olup bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır şeklinde konuştu.

Müvekkilinin ailesiyle birlikte toplamda 50 bin lira değerinde zararı olduğunu da kaydeden Kaşıkaralar Bundan sonraki süreç Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'nin ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki, iflas mamasına devredilecektir. Devredildikten sonra alacaklılar, öncelikli alacaklılar olmak üzere diğer alacaklılar olmak üzere tahsili gerçekleştirecektir ifadelerini kullandı.

İFLASA DEVREDİLDİKTEN SONRA ALACAKLARINI TAHSİL ETME ŞANSLARI DOĞACAKTIR

Kaşıkaralar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü Alacağı olan mağdurlar iki farklı yol izleyebilir. Bunlardan biri cezai yaptırım talebinde bulunabilir ama bu cezai yaptırım. Hukuksal olarak tazmin etmek istedikleri miktarları alacak davası açarak veya da icra takibine başvurarak alacaklarını tahsil edebilirler. Fakat şirketin şu an hesapları ve kendi mal varlığı envanteri blokeli olduğu için herkesin alacaklı olarak bir sıralamaya girmesi zorunlu olup iflasa devredildikten sonra alacaklarını tahsil etme şansları doğacaktır