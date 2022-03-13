Son dakika... THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi - Son Dakika
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Son dakika... THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi

13.03.2022 16:09
Son dakika... THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi

Edinilen son dakika haberine göre ALMANYA'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik görevlilerinin yarın yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları ve Anadolujet bazı seferlerini iptal etti.

ALMANYA'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik görevlilerinin yarın yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları ve Anadolujet bazı seferlerini iptal etti.

Grev nedeniyle söz konusu iki havalimanında da kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda THY'nin TK-1725 İstanbul-Berlin, TK-1726 Berlin İstanbul, Anadolujet'in TK-7728 Sabiha Gökçen- Berlin, TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen, THY'nin TK-1527 İstanbul-Düsseldorf, TK- 1528 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet'in ise Düsseldorf'a yapacağı iki seferi ise karşılıklı olarak iptale edildi.


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Türk Hava Yolları, Düsselldorf, AnadoluJET, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi - Son Dakika
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