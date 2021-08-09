THY ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN İKİ HELİKOPTER KİRALADI - Son Dakika

Haber Enver ALAS İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları(THY), orman yangınlarıyla mücadeleye destek kapsamında kiraladığı 2 buçuk ton su kapasiteli, iki yangın söndürme helikopterini Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına THY'nin desteğinin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda daha önce yanan bölgeler için 150 bin fidan bağış yapılacağını duyuran THY, bu kez 2 yangın söndürme helikopteri kiraladı. Helikopterlerin Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunulduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

İlk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Üçüncü bir helikopterin teslim alınması için ise görüşmeler sürüyor. Yaşanan talihsiz yangın afetiyle mücadele edecek 2 buçuk ton su kapasiteli, Mi-8 ve Mi-17 tipi 2 adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu olarak kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı. Dalaman Havalimanı'nda bulunacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.