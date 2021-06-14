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Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Brüksel'de STK temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Brüksel'de STK temsilcileri ile buluştu

14.06.2021 18:49
Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Brüksel'de STK temsilcileri ile buluştu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ekonomik gerçekliklerin bazı politik meselelere feda edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ekonomik gerçekliklerin bazı politik meselelere feda edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Farklı politik ajandalarla aslında büyük resim olan ekonomik gelişmeleri gözden kaçırmamak lazım." dedi.

Muş, Brüksel temasları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel temsilciliğinde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

STK'ların da üzerine düşen görevler olduğuna işaret eden Muş, "Sizlerin de kendi muhataplarınıza farklı kanallardan Türkiye'nin tezlerini, yaklaşımını ifade etmenizin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Muş, geçen sene Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu sene yüzde 6'dan daha fazla bir büyüme beklentimiz söz konusu." ifadesini kullandı.

200 milyar doların üzerinde ihracat hedefi

Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatın 50 milyar doları yakaladığını belirten Bakan Muş, 2021'de 200 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefini yakalamayı öngördüklerini söyledi.

Muş, Türkiye'nin üretim, turizm ve hizmet ihracatı konusunda iyi bir noktaya geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz rezervlerinin 2022 sonu veya 2023 başında sisteme entegre edileceğini söyleyen Muş, "Türkiye artık enerji olmasa dahi cari fazla verme noktasına hızlı biçimde ilerliyor. Enerji ile beraber artık cari fazla veren bir ülke pozisyonuna dönüşüne çok az kaldı diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, Gümrük Birliği'nin 1996 başında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "2020'de AB üyesi 27 ülkeye 70 milyar dolarlık ihracatımız 73 milyar dolarlık ithalatımız söz konusu oldu. Başa baş bir ticaretimiz var. AB'nin dış ticaretinde 150 milyar dolarlık bir partnerliği teşkil ediyoruz." dedi.

Bugün üst düzey AB yetkilileri ile yapacakları toplantı konularından bir tanesinin de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu belirten Muş, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile ayrı ayrı görüşmeler yapacağını söyledi.

Bakan Muş, AB ile ticari konuları yüz yüze görüşmenin önemli olduğunu, AB'nin Türkiye'den beklentilerinin bir kısmına olumlu yanıt verdiklerini anlattı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Brüksel'de 24-25 Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Konseyin, Komisyona görev vermesini istediklerini" belirten Ticaret Bakanı Muş, bunun yetişmemesi durumunda eylül ayında yapılacak zirveden söz konusu kararın çıkmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Muş, Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunu da yakından takip ettiğine işaret ederek, bu konuda eylem planı ve hazırlıkların söz konusu olduğunu ifade etti.

Söz konusu konularda son dönemde olumlu bir hava gördüklerine dikkati çeken Bakan Muş, "Ekonomik gerçekliklerin bazı politik meselelere feda edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Farklı politik ajandalarla aslında büyük resim olan ekonomik gelişmeleri gözden kaçırmamak lazım. Büyük resmideki değişim ve dönüşüm kaçırılırsa telafisi çok zor olur." diye konuştu.

Muş, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde olumlu ve yapıcı yaklaşımını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Brüksel Koordinatörü Talha Köse, Yunus Emre Brüksel Müdürü Rahmi Göktaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Türk Özel Sektör Derneği (TÖSED) temsilcileri katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Brüksel, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Brüksel'de STK temsilcileri ile buluştu - Son Dakika Ekonomi


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