Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile makamında bir araya geldi.
Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bustillo ve beraberindeki heyet ile Türkiye-Uruguay ticari ilişkilerini ele aldıklarını belirterek "Görüşme sonrası Gümrük Konularında Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması'nı imzaladık." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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