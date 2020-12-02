Bakan Pekcan: Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azaldı, ithalat yüzde 16,07 arttı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız kasım ayında, pandemi ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar; ithalatımız ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olmuştur" dedi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Pekcan, "İhracatımız kasım ayında, pandemi ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar; ithalatımız ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olmuştur. Kasımda dış ticaret hacmimiz de yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,0; altın hariç karşılama oranı ise yüzde 86,3 olmuştur" dedi.

'HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, G20 ülkeleri (17 ülke) arasında en hızlı büyüyen ülke olarak pozitif ayrışmıştır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dış ticaretine katkılarından dolayı ihracat camiamıza teşekkür ederim."

ANKARA