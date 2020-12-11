Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (2) - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yatırım ve ticaret alanlarındaki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceklerine, yollarına güçlenmiş şekilde devam edeceklerine inandıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte Türkiye, kilit pazarlara coğrafi yakınlık, nitelikli iş gücü, rekabetçilik, uluslararası norm ve standartlara uygun üretim kabiliyeti gibi avantajlarını da kullanarak küresel değer zincirlerinde daha da öne geçebilecek güce ve potansiyele sahiptir." dedi.

Pekcan, TBMM Genel Kurulundaki 2021 yılı bütçe sunumumda, Ticaret Bakanlığının proje ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yatırımların geleceği açısından, İhtisas Serbest Bölge modelini hayata geçirdiklerini hatırlatan Pekcan, katma değerli üretimde önemli rol üstlenen mevcut serbest bölgelere ek olarak, haziran ve ağustosta yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanı kararları çerçevesinde İhtisas Serbest Bölgeleri olarak belirlenen veya belirlenecek bölgelerdeki firmaların desteklenmesinin önünün açıldığını söyledi.

Pekcan, bürokrasinin azaltıldığı ve tek durak hizmet sunumunun olacağı İhtisas Serbest Bölgelerinde, katma değeri yüksek sektörlerde, ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara yeni teşvik ve destekler sunulacağını bildirdi.

Çok önemli bir diğer karar olan "Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar"ın ekimde Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Pekcan, bu karar çerçevesinde yurt dışındaki stratejik noktalarda kurulacak lojistik merkezlerin Bakanlıkça desteklenebileceğini kaydetti.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin, gelecek yıllarda Türk ihracatçısının yurt dışı tedarik ve dağıtım kanallarına erişiminde önemli katkı sağlayacak altyapıların kurulmasına imkan vereceğini vurgulayan Pekcan, "Bu merkezler aynı zamanda, ülkemizin e-ihracat potansiyelinin açığa çıkarılmasını kolaylaştıracak ve ülkemiz e-ticaret sektörü aktörlerine önemli fırsatlar sunacaktır." diye konuştu.

Bakanlığının, ihracatçı tabanını genişletmeye önem verdiğini, 2018'de ilk kez ihracatçı sayısının, ithalatçı sayılarını geçtiğini belirten Pekcan, "2020 Ocak-Kasım döneminde ihracatçı firma sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 84 bin 344 olmuştur." dedi.

81 ilde ihracat atağı

81 İlde İhracata İlk Adım Programı'nı başlattıklarına işaret eden Pekcan, tüm Türkiye'ye yönelik bir analiz gerçekleştirerek, potansiyeline rağmen henüz ihracat yapmamış firmaları belirlediklerini, bunları sürdürülebilir şekilde ihracatçı yapmak için kendilerine firma özelinde mentörlük sağlayacaklarını belirtti. Pekcan, 76 ilde 15 bin 770 firma tespit ettiklerini, gelecek süreçte 81 ilin tamamında bu programı hayata geçireceklerini kaydetti.

Pekcan, kadın ve genç girişimcilere eğitim, mentörlük ve network sağlamaya yönelik programların devam ettiğini bildirdi.

Bu yıl kadın kooperatiflerini önceliklendirdikleri "KOOP-DES - Kooperatiflerin Desteklenmesi" programlarında, bugüne kadar 27 ilden 133 kadın kooperatifin, 143 farklı proje kapsamında Bakanlıktan yaklaşık 13,6 milyon lira hibe desteği aldığını belirten Pekcan, "Kooperatiflerimizi, özellikle yerelde üretim ve ihracatımızın artırılması için önemli değerlerimiz olarak görüyoruz ve kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İhracatçı tabanını genişletme açısından eğitim faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini dile getiren Pekcan, Bakanlığın, Sanal Ticaret Akademisi ve Kolay İhracat Platformu gibi önemli dijital projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

"Çok taraflılık üzerine inşa edilen küresel ticaret sistemini destekliyoruz"

Ticaret diplomasisi faaliyetlerine de değinen Pekcan, Türkiye'nin prensip olarak, küresel ölçekte adil ve serbest rekabetten yana olduğunu, çok taraflılık üzerine inşa edilen küresel ticaret sistemini desteklediğini dile getirdi.

Pekcan, Türkiye'nin bugün, yürürlükteki önlem sayısı bakımından Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında 3. sırada olduğuna işaret etti.

Dünya Ticaret Örgütündeki dava süreçlerine değinen Pekcan, yakın zamanda ABD ve Fas'a karşı çelik ürünlerine ilişkin davalar kazandıklarını, Tayland'ın klimalarla ilgili açtığı davada Türkiye'nin haklılığının teyit edildiğini anımsattı.

Pekcan, ABD'nin çelik-alüminyum sektöründe başlattığı vergi artışlarına karşı yürüttükleri hukuki süreç ve AB'nin ilaç sektöründe Türkiye'ye karşı başlattığı dava süreçlerinde olumlu sonuçlar alacağına inancını dile getirdi. Pekcan, Türk çelik sektörü açısından haksızlığa yol açan AB'nin çelik ithalatındaki korunma önlemlerini Dünya Ticaret Örgütüne taşıdıklarını kaydetti.

Gümrük Birliğinin güncellenmesinin, tüm tarafların çıkarına olan ve kendilerinin de önem vermeye devam edecekleri bir gündem olduğunu vurgulayan Pekcan, AB ile Birleşik Krallık arasında devam eden görüşmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni bir ticaret anlaşmasını imzalamayı öngördüklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, Japonya, Ukrayna, Tayland ve Endonezya ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini sürdürdüklerini, Malezya ve Gürcistan ile olan anlaşmaları güncelleyeceklerini, Rusya ile Hizmet Yatırım Anlaşması müzakerelerinin devam ettiğini anlattı.

"Habur ve İpsala Gümrük kapılarının modernizasyonu 2021'de tamamlanacak"

Pekcan, Habur ve İpsala Gümrük kapılarının modernizasyon çalışmalarını 2021'de tamamlayacaklarını, Gürbulak, Türkgözü ve Pazarkule gümrük kapılarının yenilenmesine ilişkin çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

Gümrük Rehberi, Gümrük Tarife Arama Motoru, GET-APP ve SHIP gibi dijital uygulamaların, ilgili tüm aktörlerin ve vatandaşların işini kolaylaştırdığını belirten Pekcan, gümrüklerimizde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının tüm vatandaşların katılımına açık e-ihale yoluyla ve mobil uygulamadan yapılmasına devam edildiğini anımsattı. Pekcan, bu yılın 11 ayında araç satışlarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 286 milyon lira, eşya satışlarından yüzde 27 artışla 112 milyon lira hasılat elde edildiğini kaydetti.

Pekcan, kaçakçılığa karşı mücadelelerinin kararlılık ve etkinlikle sürdüğüne dikkati çekerek, 2020 yılı içerisinde 8 uluslararası operasyon gerçekleştirdiklerini, 3'ü rekor niteliğinde olmak üzere 260 operasyonda 8,2 ton uyuşturucu, 1879 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini, kaçak eşya tutarının ise 3,7 milyar lira olduğunu vurguladı.

Açılan kapanan şirket sayıları

Türkiye'de kurulan şirket sayısının ilk 11 ay itibarıyla yüzde 22,2 artarken, kapanan şirket sayısının yüzde 10,6 yükseldiğini belirten Pekcan, "Esnaf ve sanatkar iş yeri sayılarında 2019 yılında 238 bin 416 tescil ve 114 bin 977 terkin varken, 2020 ilk 11 ayda 336 bin 529 tescil ve 86 bin 499 terkin yapılmıştır." diye konuştu.

Pekcan, 2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, tüketici hakem heyetlerine bu yıl yüzde 50'si e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 544 bin başvurunun yüzde 59'unun tüketici lehine sonuçlandığını kaydetti.

Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumunu 15 ülkeden 33 akreditasyon başvurusu aldığını vurgulayan Pekcan, bu başvurulardan 4'ünün akreditasyonla sonuçlandırıldığını anlattı.

Bakan Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi nedeniyle küresel ekonomide ve özellikle küresel tedarik zincirlerinde belli değişim ve dönüşümler yaşanacaktır. Önümüzdeki süreçte Türkiye, kilit pazarlara coğrafi yakınlık, nitelikli iş gücü, rekabetçilik, uluslararası norm ve standartlara uygun üretim kabiliyeti gibi avantajlarını da kullanarak küresel değer zincirlerinde daha da öne geçebilecek güce ve potansiyele sahiptir. Yatırım ve ticaret alanlarındaki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, tüm özel sektörümüz ve ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde çalışma ve çabalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz."

(Bitti)