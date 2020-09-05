Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi - Son Dakika

Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi

Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 2 şirket daha eklendi.

Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha

Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 2 şirket daha eklendi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ ile Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanan kararla 66 şirkete bu statü tanınmıştı. Böylece dış ticaret sermaye şirketi statülü şirket sayısı 68'e yükseldi.

2 şirkete "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü

Öte yandan Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer bir kararıyla da Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ, "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü aldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 08:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verdi - Son Dakika Ekonomi

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