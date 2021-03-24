Son dakika haber: Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleyecek - Son Dakika

Son dakika haber: Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleyecek

24.03.2021 00:58
Son dakika haber: Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleyecek, System.String[]

Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı tarafından Bingöl, Erzurum, Iğdır, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yerleşik iş çevrelerine yönelik 1-2 Nisan'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından Bingöl, Erzurum, Iğdır, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yerleşik iş çevrelerine yönelik 1-2 Nisan'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Bingöl, Erzurum, Iğdır, Ağrı'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak düzenlenecek seminerlerde firmaların temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgiler verilecek. 1-2 Nisan'da düzenlenecek seminerlerde "Ticaret Bakanlığı Tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları", "Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Sınır Ticareti Uygulamaları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu", "Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları"," E-Ticaret/E-İhracat Uygulamaları" başlıklı konular yer alacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında 75 ilde 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Bu seminerlere ise 4 bin 131 kişi katıldı. - ANKARA

Türkiye, Bingöl, Nisan, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi


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