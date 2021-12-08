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Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi

08.12.2021 13:01
Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi

TİCARET Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı kapsamında sözlü sınavı kazanarak, atanmaya hak kazanan 795 kişinin görev yerleri, kura çekimiyle belirlendi.

TİCARET Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı kapsamında sözlü sınavı kazanarak, atanmaya hak kazanan 795 kişinin görev yerleri, kura çekimiyle belirlendi.

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında, 23-27 Ağustos'ta yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan sözleşmeli muayene memuru adayları ile 11-27 Ekim'de yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan sözleşmeli gümrük muhafaza memuru adaylarının görev yapacağı yerlerin tespitine ilişkin kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yahya Baba, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman katıldı. Bakan Yardımcısı Uçarmak, sözleşmeli personele 'hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, Hayatınızın önemli bir dönüm noktasındasınız. Memuriyet iyi hoş; ama gümrük memuriyetinin diğer memuriyetlere göre bazı zorlukları da var. Bazı arkadaşlarımız hayatlarında hiç muhatap olmadıkları, gitmedikleri, görmedikleri yerlerde hayatlarını birkaç yıl sürdürmek zorunda kalacaklar. Bunları gönül huzuru ile kabul edebilmek gerekir, mesleğe başlarken bunlara kendinizi alıştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi çok da birbirine benzemeyen bir memleket. Yapmanızı istediğimiz şey şu; kimseye ayrım yapmadan, devletin ve oradaki milletin de hakkını koruyarak bir iş ortaya koymak. Uygulamalarınızda farklı düşünceleriniz de olacak; ama karşınıza gelecek mükellefe göre ayrım yapamazsınız, yapmamanız gerekir. Bu hem yasal hem de vicdani sorumluluğunuz. İstikametinizin doğru olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Hepinize hayırlı olmasını dilerim, meslek hayatınız boyunca ayağınıza taş değmesin dedi.

Bakan Yardımcısı Uçarmak'ın konuşmasının ardından 75 sözleşmeli muayene memuru ve 720 sözleşmeli gümrük muhafaza memurunun atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimine geçildi. Personel Genel Müdürü Yahya Baba ise kura çekimi sonucu ataması yapılan adayların anında görevlerine başlayabileceği bilgisini verdi. Kura çekiminde 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi. Görev yapacakları illeri öğrenen sözleşmeli memur adayları, büyük sevinç yaşadı.

ÜNİVERSİTEYİ BİRLİKTE OKUYAN 2 ARKADAŞ AYNI KENTE ATANDI

Öte yandan üniversiteyi birlikte okuyarak, 6 yıllık dostluk kuran 2 arkadaş, Edirne'ye atandı. Gümrük muhafaza memuru olan 2 arkadaştan Mehmet Birer, Çok heyecan vericiydi ama bizim için sonu mutlu biten bir kura çekimi oldu. Edirne gibi güzel bir şehir çıktı. 5-6 yıldır üniversitede beraber olduğum arkadaşımla aynı yerde görev yapacağız. Çok mutluyuz dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi
Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi
Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi
Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi
Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi
Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi

Türkiye, Edirne, Gümüş, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'nda 795 sözleşmeli personelin görev yerleri belirlendi - Son Dakika
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