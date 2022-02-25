Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

25.02.2022 16:26
Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Son dakika haberler: DÜZCE (İHA) – Düzce'de ticari taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ticari taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki F.Ö. idaresindeki 81 T 1299 plakalı Toyota marka ticari taksi, sola döndüğü sırada arkasında seyir halinde olan B.K. idaresinde ki 42 AGE 722 plakalı Honda marka motosiklete çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekini sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

YORUMLAR
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Atatürk Bulvarı, Taksi, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika


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