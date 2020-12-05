Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

05.12.2020 20:11

Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olay, Sakarya Pamukova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma asayiş timleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda O. Y.'nin ticari bir taksiye bindiğini tespit edip aracı takibe alarak durdurdu. Ekipler araçta yolcu olarak bulunan O. Y.'nin üzerinde yaptıkları aramada pantolonunun kemer bölümüne gizlenmiş vaziyette 330 gram metamfetamin, peçete kağıdına sarılı 2 gram kokain ve aracın sol arka kapı cebinde 1 adet ruhsatsız el yapımı 7,65 mm çapında tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Jandarma, Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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