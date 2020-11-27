Son dakika haber! TİKA'dan Filipinler'e maske üretimi için dikiş makinesi desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Filipinler'e, maske ve tıbbi koruyucu elbise üretiminde kullanılmak üzere dikiş makinesi ve ekipmanı desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 hızlı dikiş makinesi ile bunlara ait çeşitli ekipman, düzenlenen törenle Manila Belediyesine teslim edildi.

Sağlanan destekle, günde 200 terzinin 4 vardiya çalıştığı atölyede, ilk etapta günlük 25 bin, toplamda ise 500 bin yıkanabilir maske üretilerek geliri olmayan halka dağıtılması hedefleniyor.

Sonraki aşamada ise aynı makine ve ekipmanlarla başkent Manila'da bulunan 6 devlet hastanesi için ayda 15 bin tıbbi koruyucu elbise üretilmesi planlanıyor.