Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla gıda ve hijyen malzemesi temin etti.

TİKA, ülkenin Bundung bölgesindeki Bundung Anne ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'ne gıda, maske, el yıkama sistemleri ve hijyen malzemeleri yardımında bulundu.

Ülkede daha önce Gambiya Teknik Eğitim Enstitüsünün iş birliğinde 45 el yıkama sistemi kuran TİKA, şimdi de ülke genelinde dağıtmak üzere 20 bin maske üretiyor.

TİKA Banjul Program Koordinatöru Mehmet Akif Eyigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gambiya'nın kalkınma iş birliği alanında Türkiye'nin ortağı olduğunu belirterek, "TİKA Banjul ofisi, özellikle dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiği bu zor zamanlarda ülkeye her zaman destek olmaya hazır." dedi.

TİKA, ayrıca mayıs ayında Gambiya'da 1750 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

Gambiya'da şimdiye kadar 1346 Kovid-19 vakası görüldü, 32 kişi hayatını kaybetti.