Son dakika haber: TİKA'dan Karadağ'a tıbbi donanım desteği - Son Dakika

Son dakika haber: TİKA'dan Karadağ'a tıbbi donanım desteği

Son dakika gelişmesine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Karadağ Klinik Merkezi Diş Sağlığı Polikliniğine tıbbi donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Karadağ Klinik Merkezi Diş Sağlığı Polikliniğine tıbbi donanım desteğinde bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadağ Klinik Merkezi bünyesindeki diş sağlığı polikliniği ülkede 1989'dan beri hizmet veriyor.

Ülke genelinde yılda ortalama 35 bin hasta kabul edilen poliklinikte, yılda 1000 kadar ameliyat yapılırken, 2 bin 500 çocuğa protez hizmeti ve 100 engelliye de diş tedavisi hizmeti sunuluyor.

Diş sağlığı polikliniği bünyesinde sunulan hizmet kalitesinin artırılması, yüksek standartlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon imkanlarını sunabilmek için poliklinik hizmetlerinde kullanılan binanın ihtiyaç duyduğu büyük onarım ve yenileme hizmetinin tamamlandığı kaydedildi.

Hastanede kullanılan cihazların çoğunun ilk hizmet vermeye başladığı yıllardan kalma olduğu kaydedilirken, kullanım ömrünü tamamlayan tıbbi cihazların yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan modern cihazların temini konusunda da TİKA tarafından destek sağlandığı aktarıldı.

Küresel salgın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyum sağlanması amacıyla temin edilen tıbbi cihazlar, poliklinik yetkililerine teslim edildi.

Sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen teslim töreninde Diş Sağlığı Polikliniği Müdürü Doç. Dr. Marija Antunoviç, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ve hastane görevlileri hazır bulundu.

Temin edilen modern tıbbi cihazlar ile halka kaliteli hizmet sunulması sağlanırken, tıp fakültesi bünyesinde eğitim gören stajyerlerin uygulama eğitimleri de daha etkin bir şekilde gerçekleşmiş olacak.

Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TİKA'dan Karadağ'a tıbbi donanım desteği - Son Dakika

Son Dakika

18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:31:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: TİKA'dan Karadağ'a tıbbi donanım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]