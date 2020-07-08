Son dakika haber: TİKA'dan Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sudan'ın Doğu Darfur bölgesindeki sağlık personeli için koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

TİKA tarafından temin edilen koruyucu ve cerrahi maske, termometre, eldiven, dezenfektan, oksijen tüpü gibi 14 kalemden oluşan tıbbi malzemeler, TİKA Hartum Program Koordinatörü Bilal Özden tarafından Doğu Darfur Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Teslim töreninde Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Doğu Darfur Valisi Tümgeneral Muzzemmil Ebubekir Muhammed Hac, Doğu Darfur Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Muhammed İbrahim Said ve bölgedeki hastaneden yetkililer hazır bulundu.

Törende konuşan Doğu Darfur Valisi Tümgeneral Muzzemmil Ebubekir Muhammed Hac, Türkiye'nin İslam dünyası için bir örnek teşkil ettiğini belirterek, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri takip ettiğini ve Türkiye'nin yaptıklarından gurur duyduğunu söyledi.

Niyala'daki Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kalitesinden övgüyle söz eden ve destekleri için Türkiye'ye teşekkür eden Hac, Doğu Darfur'a da Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve sağlık alanındaki yatırımlarını beklediklerini ifade etti.

Büyükelçi İrfan Neziroğlu da Vali Hac ile görüşmesinde sağlık, tarım, hayvancılık, eğitim ve kalkınma gibi konularda iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çok farklı alanlarda Türkiye'nin Sudan'a desteğinin sürdüğünü ifade eden Neziroğlu, diğer eyaletlerde olduğu gibi Doğu Darfur bölgesine de Türkiye'nin her alandaki tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını kaydetti.

Neziroğlu, Türkiye'nin yürüttüğü, desteklediği projeler ve Türkiye Bursları hakkında da Vali Hac'ı bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Tika Koordinatörü Özden ve Doğu Darfur Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Muhammed İbrahim Said, söz konusu insani yardımın teslimine ilişkin protokolü imzaladı.

TİKA, daha önce de Kovid-19'la mücadele kapsamında Sudan'daki sağlık çalışanları için Hartum'daki eğitim merkezinde kendi ürettiği siperlikli maske yardımında bulunmuştu.