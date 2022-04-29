Son dakika haber! TİKA'dan yüzlerce Zambiyalı aileye ramazan kumanyası - Son Dakika
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Son dakika haber! TİKA'dan yüzlerce Zambiyalı aileye ramazan kumanyası

29.04.2022 19:06
Son dakika haber! TİKA'dan yüzlerce Zambiyalı aileye ramazan kumanyası

Gelen son dakika haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Zambiya'da 400 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Zambiya'da 400 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardımların dağıtımı, başkent Lusaka'nın farklı bölgelerinde Büyükelçi İstem Cırcıroğlu'nun katılımıyla 26-30 Nisan tarihlerinde yapıldı.

Büyükelçi Cırcıroğlu, ramazan başında Lusaka'da Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları dağıtıldığını hatırlatarak "TİKA yardımlarını Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde üç ayrı yetimhaneye ve cezaevine dağıtarak bu kez farklı ihtiyaç sahiplerine ulaşma fırsatı bulduk." dedi.

Son dakika haber! TİKA'dan yüzlerce Zambiyalı aileye ramazan kumanyası
Son dakika haber! TİKA'dan yüzlerce Zambiyalı aileye ramazan kumanyası

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Büyükelçi, Zambiya, Nisan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TİKA'dan yüzlerce Zambiyalı aileye ramazan kumanyası - Son Dakika


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