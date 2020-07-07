Son dakika haber: TİKA Kenya'ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi kazandırdı
Son dakika habere göre Kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden detaylar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumuna (KALRO) sağladığı Türk malı ekipmanlarla ülkenin kamuya ait en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurdu.
Kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden detaylar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumuna (KALRO) sağladığı Türk malı ekipmanlarla ülkenin kamuya ait en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:46 Kaynak: AA
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