Son dakika haber: TİKA'nın Kırgızistan'da kurduğu Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi şifa dağıtıyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı modern 72 yataklı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde 4 ayda 651 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Hıdıroğlu, 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlayan hastaneye yapılan başvuru ve tedavi istatistiklerini paylaştı.

Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, hastanedeki poliklinik hizmetlerine 15 Ekim 2021 ile 24 Şubat 2022 döneminde 1843 kişinin başvurduğunu, 1546 kişinin muayene edildiğini ve 651 hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Bu dönemde hastanenin acil servisine 191 hastanın başvurduğunu belirten Hıdıroğlu, 4 aylık süre zarfında hastanede 3'ü genel cerrahi ve 19'u açık kalp olmak üzere 22 ameliyatın gerçekleştirildiğini anlattı.

Hastane ücretsiz mamografi ile ilk kampanyasını yapacak

Hıdıroğlu, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi olarak 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel, ücretsiz mamografi kampanyası yapacaklarını duyurdu.

Kırgızistan'da meme kanserinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Hıdıroğlu, hastaneye başvuran kadınlara ücretsiz mamografi hizmetinin verileceği kampanyanın 7-12 Mart'ta yapılacağını bildirdi.

Hıdıroğlu, bu kampanya ile Kırgızistan'da meme kanseri tarama programlarına katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Mamografi cihazı TİKA'dan teslim alındı

Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Meltem Özdemir de modern mamografi cihazının TİKA tarafından teslim alındığını söyledi.

Özdemir, Başhekim Prof. Dr. Hıdıroğlu'nun başında bulunduğu hastanede Türk ile Kırgız sağlık personeli arasında mesleki donanımların paylaşımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Dağdelen de Hıdıroğlu'nun başkanlığındaki hastanede Türkiye'den 64 ve Kırgızistan'dan 50 sağlık personelinin görevli olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin sağlık alanındaki kazanımlarını Kırgızistan ile paylaşmayı amaçlıyoruz"

Hastaneyi TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta ile ziyaret eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, "Türkiye'nin sağlık alanındaki kazanımlarını Kırgızistan ile paylaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Kırgızistan ile her alanda ilişkilerinin bulunduğunu, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin büyük emeklerle kurulduğunu belirten Doğan, 72 yataklı hastaneyle Kırgızistan'ın sağlık reformuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğan, sağlık kotası ile kalp ve genel cerrahi ameliyatları için Türkiye'ye giden Kırgızistan vatandaşlarının şimdi de Türk ve Kırgız doktorların bir arada çalıştığı hastanede ameliyat olacaklarına işaret etti.

"Hastanede tecrübeli ve işini bilen doktorlar çalışıyor"

Bişkek doğumlu 66 yaşındaki Rahmanali Tanıkulov, kalp-damar cerrahisi tedavisi sonrasında kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek, "Hastane personeli çok güzel çalışıyor. Hastanede tecrübeli ve işini bilen doktorlar çalışıyor. Buranın servisi bir başka." ifadelerini kullandı.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde laboratuvar merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, mamografi, röntgen cihazı, ultrason, gastroskop, ekokardiyografi ve görüntüleme bölümleri bulunuyor.