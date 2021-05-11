Son dakika haber! TİKA, Zambiya'da sellerden zarar gören ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Zambiya'daki sellerden zarar gören ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA tarafından yapılan açıklamaya göre, başkanlığın hazırladığı gıda kolileri, Zambiya Afet Yönetimi ve Yardımları Ofisine (DMMU) törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Zambiya Devlet Bakanı Olipah Phiri Mwansa, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Müsteşarı Stephen Mwansa ve DMMU Ulusal Koordinatörü Chanda Kabwe katıldı.

Büyükelçi Cırcıroğlu, törende yaptığı konuşmada, ramazan vesilesiyle TİKA'nın, Zambiya'da bu sene sellerden etkilenen 1000 aileye temel gıda maddeleri yardımı yaptığını aktardı.

Ramazan ayındaki yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin öneminin altını çizen Cırcıroğlu, TİKA'nın 2000'li yıllardan bu yana Zambiya'da birçok alanda çalışmalar yaparak ülkeye katkılarda bulunduğunu kaydetti.