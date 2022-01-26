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Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı - Son Dakika

Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı

26.01.2022 12:34
Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı

Son dakika gündem haberi: VAN'daki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatı da olumsuz etkiliyor.

VAN'daki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Van Gölü'nün Erciş ilçesi sahillerinde yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, yaşamı etkiliyor. Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla etkili olan soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erciş sahiline inerek yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı
Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı
Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı
Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı
Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı
Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı
Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı
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Van Gölü, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı - Son Dakika
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