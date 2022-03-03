Son dakika haber... TİM Başkanı Gülle, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ihracata etkisini değerlendirdi - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasına ilişkin, "SWIFT'in karşılığı olarak yerel paralarla ticaretin en doğrusu olduğu görüldü. Şubatta Türk lirasıyla ihracat neredeyse yüzde 100 artmış. Bu, yerel paralarla ticareti daha da cesaretlendirecektir." dedi.

Gülle, AA muhabirine, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ihracata etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatta teslimat sorunu yaşanmayacağını ancak SWIFT sisteminin devre dışı kalması halinde ödeme konusunda sıkıntıların gündeme gelebileceğini ifade eden Gülle, "Lojistik olarak etkilenme olacaktır ancak Ukrayna'daki sorun çok daha büyük. Bu çerçevede gerek turizmimizi gerekse ihracatımızı etkilendirmemeye çalışacağız. Türkiye'nin mevcut ilişkilerini ve mevcut hacmini koruyacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Gülle, Ukrayna'ya ihracatın yıllık 2,8 milyar dolar olduğunu, savaş nedeniyle ne kadarlık alacağın risk altında bulunduğuna ilişkin bir rakam çalışması yapmadıklarını söyledi. Bugüne kadar "İhracatım var, şunu alamadım" şeklinde bir dönüş yapılmadığını dile getiren Gülle, "Mutlaka alacaklar vardır ama süreç içinde çözülecektir. Hem bakanlığımız, hem Ukrayna tarafı bu konuları çözme konusunda bir noktaya gelecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, savaş nedeniyle bu bölgeye ihraç edilemeyen ürünler için alternatif pazar çalışmaları olup olmadığına ilişkin de şunları söyledi:

"Rusya'nın mal tedarikinde sorun olduğunu zannetmiyorum. Gümrüklerde, ulaşımda ve lojistikte sorun olmadığı sürece mal almaya devam edeceklerdir ama Ukrayna için alternatif pazarlar olacaktır. Gıdanız olsun, sorun değil. Dünyanın her tarafından Türk mallarına talep var."

"Çözüm yerel parayla ticarette"

Türkiye'nin ihracatının şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar dolarla rekor kırdığını anımsatan Gülle, "Şubatta zaten müthiş bir ihracat rakamı gerçekleştirdik. Bu çerçevede izliyoruz, gözlüyoruz, üzülüyoruz. İki sevdiğimiz ülkenin bu sorunu bizi de üzüyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle bir noktaya gelinir." dedi.

Gülle, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ihracatın yerel para birimleriyle yapılmasına nasıl etki edeceğine ilişkin de şunları ifade etti:

"SWIFT'in karşılığı olarak yerel paralarla ticaretin en doğrusu olduğu görüldü. Sadece bugün koşullar yerel paralarla ticarete zorlayacaktır. Bu ay Türk lirasıyla ihracat neredeyse yüzde 100 artmış. Bu, yerel paralarla ticareti daha da cesaretlendirecektir. Çözüm yerel parayla ticarette karşılıklı merkez bankalarının kuracağı sistem."

Gülle, Rusya ile yerel parayla ticaretin daha önceden başladığını anımsatarak, "Şu anda da zaten Türk lirası bazında işlemlerimiz yapılıyor. Bu daha büyüyecektir." diye konuştu.

"60 milyar liraya yakın kredi hacmi yaratılacak"

TİM Başkanı Gülle, İhracatı Geliştirme AŞ'nin 1 Mart'tan itibaren faaliyete geçmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"İhracatın finansmanında devrim niteliğinde bir organizasyon gerçekleştirdik. Teminatı olmayan ihracatçılarımız bilançolarıyla başvurarak krediye kavuşacak. Şu anda elimizdeki kaynaklarla 60 milyar liraya kadar bir kredi hacmi yaratıyoruz. Öncelik KOBİ'lere olmak üzere teminat yaratmakta zorlanan firmalarımıza kredi kullandıracağız."