Son dakika haber... Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır - Son Dakika

Son dakika haber... Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır

Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazanmasının ardından hakkında yapılan haber sayesinde burs teklifleri alan 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, ihtiyacı dışındaki bursların kendisinden kötü durumda olan gençlere verilmesini istedi.

Son dakika haber... Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazanmasının ardından hakkında yapılan haber sayesinde burs teklifleri alan 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, ihtiyacı dışındaki bursların kendisinden kötü durumda olan gençlere verilmesini istedi.

İlçede haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Ertek, tıp fakültesini kazanmasının ardından habere konu oldu.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan başarılı gence steteskop hediye etti.

Bekler, makamında ağırladığı Melih Buğra Ertek'i tebrik ederek, "Buğra haftada iki gün semt pazarlarında çalışıyor. İdeallerine uygun bir okul nasıl kazanılır? Bir başarı hikayesini hayatına tatbik ettiği için ben kendisine teşekkür ediyorum. Yeni başlayacağı bu öğrenim hayatında, bitirene kadarki aşamalarında da maddi ve manevi her türlü yanında ve yardımcı olacağımızı kendisine söyledik. Gururla hayatının sonraki aşamalarını takip edeceğim inşallah." diye konuştu.

Bekler'e hediyesinden dolayı teşekkür eden Ertek ise, "Çok mutlu oldum. Bunu ölene kadar saklayacağım. Başkanımız ince düşünmüş. Böyle bir şeyi bana hediye ettiği için teşekkür ederim." dedi.

Kendisine burs tekliflerinin geldiğini belirten Ertek, "Sağolsun Demet Akalın Hanım bana dönüş yaptı. Kendisinin bulunduğu programa canlı olarak bağlandım. Burs teklif etti. Burs bağlayacaklarını söyledi, ajans olarak. Birkaç kişi daha bana söyledi. Ben de ailemle konuşup haber vereceğimi onlara ilettim." ifadelerini kullandı.

Ertek, gelecek diğer burs tekliflerinin başka öğrencilere yönlendirilmesini istediğini belirterek, "Bana gelecek başka burs tekliflerinde başka arkadaşları da düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü benden daha kötü durumda olan insanlar var. Onların önüne geçip de onların hakkını yemek istemem." şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlker Bekler, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır - Son Dakika

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